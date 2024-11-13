Depremin yıkıcı etkileri nedeniyle büyük bir ihtiyaç haline gelen SGK İl Müdürlüğü binasının yeniden inşasının öncelikli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

"Adıyaman Depremin Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor"

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Milletvekili Resul Kurt, 6 Şubat depreminin Adıyaman’da büyük yıkıma yol açtığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla kısa bir süre içinde 17 bin konutun teslim edildiğini ve 2025 yılına kadar tüm konut ve iş yerlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Kurt, şunları söyledi:

“Memleketim olan Adıyaman, 6 Şubat’ta bin yılın felaketini yaşadı. Çok sayıda bina ve iş yeri yıkıldı. Ancak kısa sürede büyük bir toparlanma sürecine girildi. Şimdi, depremde ağır hasar gören ve yıkılan SGK İl Müdürlüğü binamızın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. İlçelerimizdeki SGK binalarımız da elden geçirilerek modernize edilmelidir."

"Yeni SGK ve İş Kur Binaları Şehrin Normalleşmesine Katkı Sağlayacak"

SGK İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binalarının yeniden hizmete açılmasının Adıyaman’ın normalleşmesi açısından kritik bir adım olacağını vurgulayan Kurt, işverenler, sigortalılar, emekliler ve mali müşavirlerin sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmesi için bu yapıların bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kurt, "Deprem nedeniyle hizmet dışı kalan SGK binamızın yanı sıra orta hasarlı olan ve kullanılmayan İş Kurumu binamızın da yeniden inşası büyük bir önem taşımaktadır. Bu binalar, toplumun geneline hizmet eden yapılar olduğu için hızlı bir şekilde tamamlanmaları şehrimizin toparlanma sürecini hızlandıracaktır" dedi.

"Destek Bekliyoruz"

Konuşmasında, Adıyaman SGK İl Müdürlüğü binası talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ileten Kurt, Adıyaman halkının hizmetlere erişiminin kesintisiz devam etmesi için destek çağrısında bulundu. Kurt, “Adıyaman’ın yaralarını sarmak ve şehrimizin geleceğini inşa etmek için her türlü desteğe ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA