6 Şubat Asrın felaketinden en fazla öğrencilerin etkilendiğini belirterek Yarıyıl tatilinin bir yandan dinlenme ve öte yandan da yeni döneme hazırlık ve motivasyon için bir fırsat olduğunu belirtti.

Mesajının devamında Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlarken öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Yarıyıl tatili, gençlerimiz için sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda yeni hedefler belirlemek ve kendilerini geliştirmek için önemli bir fırsattır. Onların milli ve manevi değerlerimizle donanmış, çağın gerekliliklerini kavramış, bilgiye ulaşan ve bilgiyi üreten bireyler olarak yetişmeleri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."



Kaynak : PHA