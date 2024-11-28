Milletvekili Kurt, komisyonda yaptığı konuşmada, Adıyaman’da AKİS projesi ile bütün aileler ziyaret edilerek, ihtiyaç ve talepleri tespit edildiğini ve ilgili kuruluşlar tarafından taleplerin ivedilikle yerine getirildiğini söyledi.

Ağustos ayından bu yana 9 bin 54 haneye ziyaret gerçekleştirildiğini kaydeden Kurt, şöyle konuştu:

GAP tarafından finanse edilen Hayata Tutunalım projesi ile Adıyaman ilinde deprem sonrası hem ebeveyn ve/veya uzuv kaybı yaşamış çocuklarımızın hem de onlara bakım veren kadınlarımızın fiziksel, zihinsel ve ruhsal hallerini iyileştirmek; sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla eğitimler, etkinlikler düzenlenmektedir.

Psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman ve çocuk gelişimci gibi meslek elemanlar ile afetten etkilenen vatandaşlara ilk günden itibaren psikososyal destek hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Kısa süreli geçici görevlendirmeler sorunun çözümüne yeterli katkı sunamamaktadır. Başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesinde afet psikolojisine yönelik çalışmalar yapılması, kalıcı personel görevlendirilmesi ihtiyacı vardır.

Bu konuda toplumsal farkındalığın yetersizliği ve afetin psikolojik sonuçlarından doğan ihtiyaç nedeniyle afet sonrası 21 metrekarelik konteynerlerde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızın iyilik halinin sağlanabilmesi için ihtiyaçlar belirlenerek, afet durumuyla baş edebilme, iyileşme davranışlarının sağlanması ve yardım sağlayan bireylerin desteklenmesi için psikososyal destek merkezleri kurulması gerekmektedir."

Kaynak : PHA