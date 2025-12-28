Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından hafta sonu memleketi Kahta'ya gelerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahta programı, Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantı ile başladı. Programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffarı Çelebi, Bölükyayla Belde Başkanı, Adıyaman İl Sağlık Müdürü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, Adıyaman İŞKUR Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, ilçedeki tüm kamu kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Programda vatandaşlarla yakından ilgilenen Milletvekili İshak Şan, iletilen sorun ve talepleri tek tek dinleyerek ilgili kurum amirlerine doğrudan iletti. Vatandaşların sorunlarını rahat bir şekilde dile getirebilmesi, halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kahta'da gördüğü yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Doç. Dr. İshak Şan, programa katılan tüm vatandaşlara ve protokol üyelerine teşekkür etti. Şan'ın Kahta ziyareti, ilçe halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak : PERRE