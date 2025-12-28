AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 2026 yılı bütçesine sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletilen ve Adıyaman'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım projelerini gazetemize değerlendirdi. Milletvekili Özhan, sulama, ulaşım, sağlık ve sanayi alanlarında önemli projelerin start almasının beklendiğini belirtti.

Yatırım tekliflerinin Ocak ayının ikinci haftasında Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini dile getiren Milletvekili Özhan, önemli olanın sadece proje teklif etmek değil, bu projelerin bütçeye alınmasını sağlamak olduğunu vurguladığını ifade etti. Bunun için yılbaşından önce yoğun bir mesai harcayacaklarını söyledi.

Sulama yatırımlarına öncelik verdiklerini belirten Milletvekili Özhan, Çetintepe Barajı'nın iletim kanallarının yapımının bütçeye teklif edildiğini ve barajın su tutmaya başladığını aktardığını ifade etti. Koçali Barajı'nın kanallarının yarısından fazlasının tamamlandığını, Bebek 2 ve Aslanoğlu sulama projelerinin yatırım programına alınması için teklif sunulduğunu, Besni Barajı projesinin ise tamamlanarak teklif listesine alındığını dile getirdiğini söyledi. Milletvekili Özhan, Gölbaşı arazilerini sulayacak Aksu Barajı'nın proje aşamasında olması nedeniyle henüz teklif kapsamına alınmadığını da belirtti.

Ulaştırma alanında iki önemli karayolu projesinin de teklif edildiğini açıklayan Milletvekili Özhan, Gerger yolu ve Çelikhan yolunun bu projeler arasında yer aldığını ve gerekli tekliflerin sunulduğunu aktardı.

Sağlık yatırımlarına da değinen Milletvekili Özhan, 2026 yılında 150 yataklı eski hastanenin tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, Altınşehir bölgesinde planlanan yeni hastane projesinin ise proje safhası tamamlanmadığı için henüz yatırım planına alınamadığını, ancak önümüzdeki süreçte bunun da tamamlanacağını söyledi.

Sanayi alanındaki çalışmalara da dikkat çeken Milletvekili Özhan, Orta ve Küçük Sanayi Sitesi için 6 Ocak'ta Bakanlıkta bir toplantı yapılacağını, toplantıda dükkan sayıları ve sektör dağılımının ele alınacağını ifade ettiğini aktardı. Milletvekili Özhan ayrıca, Kuyulu OSB ile Örenli OSB'nin birleştirilerek tek OSB olarak yönetileceğini, altyapı yatırımlarına başlanacağını ve 2026 yılında tamamlanarak sanayicilere parsellerin tahsis edileceğini dile getirdi.

Milletvekili Özhan, bu projelerin Adıyaman'ın tarımını, sanayisini, ulaşımını ve sağlık hizmetlerini ileriye taşıyacak önemli adımlar olduğunu vurgulayarak, tüm bu yatırımların bütçede yer alması için gerekli temasları sürdüreceklerini ve Adıyaman'ın kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

