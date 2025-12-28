AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek siyasetin anlamı, gençliğin rolü ve Türkiye'nin güncel meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Üniversitesi Genç Ofis'te düzenlenen kariyer buluşmaları kapsamında Gençlik Merkezi gönüllüleri ile öğrenci topluluklarının başkanlarıyla buluşan Milletvekili Alkayış, siyasetin bir makam ya da kariyer alanı değil; inanç, değer ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gereken bir alan olduğunu belirtti.

AK Parti'nin siyaset anlayışının günlük tartışmaların ötesinde, milletin tarihsel yürüyüşüyle şekillendiğini belirten Milletvekili Alkayış, bu anlayışta siyasetin yalnızca bir yönetme tekniği değil, aynı zamanda ağır bir sorumluluk alanı olarak görüldüğünü dile getirdi.

Gençliğin geleceğe ertelenen bir unsur olmadığını, bugünün yükünü omuzlayan asli bir aktör olduğunu vurgulayan Milletvekili Alkayış, gençlerin sadece izleyen değil; düşünen, üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak sürecin merkezinde yer alması gerektiğini söyledi.

Programda Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Milletvekili Alkayış, uluslararası sistemin adalet ve vicdan kapasitesinin bu meselede açık şekilde ortaya çıktığını belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başından itibaren güçten yana değil, haktan yana bir duruş sergilediğini ve bunun bir dış politika tercihi değil, devlet ahlakının yansıması olduğunu vurguladı.

Savunma sanayiinde elde edilen kazanımlara da değinen Milletvekili Alkayış, Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesinin yalnızca teknik bir başarı olmadığını, aynı zamanda stratejik bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, yerli ve millî üretim sayesinde Türkiye'nin karar alma süreçlerinde daha bağımsız bir konuma ulaştığını ve bu dönüşümün merkezinde genç ve nitelikli insan kaynağının bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe olan güveninin sözde kalmadığını belirten Milletvekili Alkayış, seçilme yaşının 18'e indirilmesinin bu güvenin somut göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, AK Parti pratiğinde gençlerin yalnızca temsil edilen değil, sorumluluk verilen bir kesim olarak görüldüğünü dile getirdi.

Milletvekili Alkayış, program kapsamında ayrıca Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen buluşmada Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları güven ve sevgiyi samimiyetle dile getirdiklerini belirten Milletvekili Alkayış, programın düzenlenmesinde emeği geçen UDEF Adıyaman İl Temsilcisi M. Nurullah Çil'e teşekkür ederek tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE