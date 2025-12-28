Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret sonrası fiyat artışlarına karşı alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Bolat, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Denetimler Artırıldı, Yeni Düzenlemeler Devrede

Bakanlık olarak birçok sektöre yönelik yeni yönetmeliklerin yürürlüğe alındığını belirten Bolat, denetim mekanizmalarının da güçlendirildiğini söyledi. Özellikle otomotiv ve emlak piyasalarında manipülatif uygulamalara karşı kararlı adımlar attıklarını dile getiren Bolat, piyasa dengesini bozan girişimlere son verildiğini ifade etti.

Fiyat etiketi uygulamaları, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele düzenlemeleri ile aldatıcı reklamlara yönelik yaptırımların devreye alındığını belirten Bakan Bolat, Rekabet Kurulu'nun da yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Rekabet Kurulu'ndan Milyarlık Cezalar

Bakan Bolat, Rekabet Kurulu'nun son 11 ayda yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 211 firmaya toplam 12,5 milyar lira idari para cezası uyguladığını açıkladı. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara da değinen Bakan Bolat, '11 ayda fırsatçılık yapan ya da haksız fiyat uygulayan işletmelere 2,5 milyar liranın üzerinde ceza kestiklerini belirten Bolat, 'Rekabet Kurulu da yoğun çalıştı, o da soruşturduğu dosyalarda 211 firmaya 11 ayda 12,5 milyar lira cezai işlem uyguladı. Tüketici hakem heyetleri bu yıl 818 bin başvuru aldı ve bunlardan 775 binini karara bağladı. Karara alma süreci 3 aya kadar düşürüldü, daha önce 6 aya kadar uzayabiliyordu. Böylelikle 11 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, bu da çok önemliydi' dedi.

'Asgari Ücreti Bahane Edenlere 'Aman' Yok'

Asgari ücret artışının 2026 yılında geçerli olacağını hatırlatan Bakan Bolat, bu artışı gerekçe göstererek erken zam yapan firmalara karşı sahada yoğun denetimlerin sürdüğünü vurguladı. Bakan Bolat, asgari ücret artışı kadar zam yapmaya çalışan fırsatçılara göz yumulmayacağını belirterek, 'Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor. Hükümetimiz, sahada tüketicilerimizin satın alma gücünü korumak, refah ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında' ifadelerini kullandı.

Ekonomide Büyüme Vurgusu

Küresel ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen Türkiye'nin birçok sektörde büyümesini sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, imalat sanayisi, tarım ve hizmetler alanında olumlu bir tablo bulunduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin son 5 yıldır kesintisiz büyüme kaydettiğini vurgulayan Bolat, ihracatın da 2021 yılından itibaren yeniden yükseliş trendine girdiğini söyledi.

Bakan Bolat, hükümetin temel hedefinin tüketicinin satın alma gücünü korumak olduğunu belirterek, vatandaşın refahı ve huzuru için denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü ifade etti.

