Kış mevsiminin başlaması ile gündüzler kısaldı, geceler uzadı. Türkiye'de 2016 yılından itibaren kalıcı hale gelen kış saati uygulaması ise her sene olduğu gibi kış ayının gelmesiyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,, İstanbul'da ekonomi basınıyla yaptığı toplantıda elektrik ve doğalgaz politikalarının yanı sıra kış saati uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Uygulama devam edecek mi?

Kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayan Bakan Bayraktar, 'Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladıklarını belirterek, 'Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu sağlandı' şeklinde konuştu.

Kış Saati Uygulaması Nedir?

2016 yılından itibaren uygulamanın kaldırıldığı Türkiye o tarihten itibaren saatleri ileri almıyor. Kış saati uygulamasını kullanmıyor. Uygulama ile birlikte birçok Avrupa ülkesinde saatler, 30 Mart Cumartesi gününü 31 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00'de bir saat ileri alınmaya devam ederken Türkiye'de saatler ileri alınmıyor.8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirildi.Söz kararname ile birlikte, 2016 yılından bu yana Türkiye'de devam eden kış saati uygulaması kapsamında, bu yıl da saatler 1 saat ileri alınmayacak.

Kaynak : PERRE