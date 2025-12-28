Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında doğal gaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini açıkladı. Bayraktar, yakın zamanda doğal gazda limit dışında kalan tüketicilerin destek dışında tutulacağını söyledi.

Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını anlattı.

Kaynak : PERRE