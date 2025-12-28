Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlanırken, kura çekim takvimi de netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, ilk kura çekimi depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahipleri 29 Aralık Pazartesi günü belirlenecek. Kura saatine ilişkin resmi bir duyuru yapılmazken, çekilişin TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanması bekleniyor.

Adıyaman'da 6 Bin 620 Konut İnşa Edilecek

Proje kapsamında Adıyaman genelinde toplam 6 bin 620 sosyal konut yapılması planlanıyor. Konutların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde olacak:

Merkez: 500

Besni: 300

Çelikhan: 100

Gerger: 250

Gölbaşı: 200

Kahta: 700

Samsat: 20

Tut: 50

Kura Takvimi Tüm Türkiye'ye Yayılacak

TOKİ yetkilileri, kura çekimlerinin öncelikle depremden etkilenen illerde yapılacağını, ardından diğer illere geçileceğini bildirdi. Büyükşehirler dahil olmak üzere kura sürecinin mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Diğer İllerde Yapılacak Konut Sayıları

500 bin sosyal konut projesi kapsamında bazı illerde yapılması planlanan konut sayıları şöyle:

Adana: 12.292

Adıyaman: 6.620

Afyonkarahisar: 4.370

Ağrı: 2.840

Aksaray: 2.476

Amasya: 2.601

Ankara: 30.823

Antalya: 13.213

Ardahan: 619

Artvin: 1.020

Aydın: 7.123

Balıkesir: 7.548

Bartın: 1.240

Batman: 3.810

Bayburt: 723

Bilecik: 1.419

Bingöl: 2.072

Bitlis: 2.363

Bolu: 1.950

Burdur: 2.208

Bursa: 17.225

Çanakkale: 3.376

Çankırı: 1.753

Çorum: 2.867

Denizli: 6.190

Diyarbakır: 12.165

Düzce: 2.470

Teslimatlar 2026-2027 Döneminde

Sosyal konutların ilk etap teslimlerinin 2026 yılı içerisinde başlayacağını, projelerin büyük bölümünün ise Mart 2027'ye kadar tamamlanmasının planlandığını bildirildi. En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

