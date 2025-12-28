Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlanırken, kura çekim takvimi de netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, ilk kura çekimi depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahipleri 29 Aralık Pazartesi günü belirlenecek. Kura saatine ilişkin resmi bir duyuru yapılmazken, çekilişin TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanması bekleniyor.
Adıyaman'da 6 Bin 620 Konut İnşa Edilecek
Proje kapsamında Adıyaman genelinde toplam 6 bin 620 sosyal konut yapılması planlanıyor. Konutların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde olacak:
Merkez: 500
Besni: 300
Çelikhan: 100
Gerger: 250
Gölbaşı: 200
Kahta: 700
Samsat: 20
Tut: 50
Kura Takvimi Tüm Türkiye'ye Yayılacak
TOKİ yetkilileri, kura çekimlerinin öncelikle depremden etkilenen illerde yapılacağını, ardından diğer illere geçileceğini bildirdi. Büyükşehirler dahil olmak üzere kura sürecinin mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Diğer İllerde Yapılacak Konut Sayıları
500 bin sosyal konut projesi kapsamında bazı illerde yapılması planlanan konut sayıları şöyle:
Adana: 12.292
Adıyaman: 6.620
Afyonkarahisar: 4.370
Ağrı: 2.840
Aksaray: 2.476
Amasya: 2.601
Ankara: 30.823
Antalya: 13.213
Ardahan: 619
Artvin: 1.020
Aydın: 7.123
Balıkesir: 7.548
Bartın: 1.240
Batman: 3.810
Bayburt: 723
Bilecik: 1.419
Bingöl: 2.072
Bitlis: 2.363
Bolu: 1.950
Burdur: 2.208
Bursa: 17.225
Çanakkale: 3.376
Çankırı: 1.753
Çorum: 2.867
Denizli: 6.190
Diyarbakır: 12.165
Düzce: 2.470
Teslimatlar 2026-2027 Döneminde
Sosyal konutların ilk etap teslimlerinin 2026 yılı içerisinde başlayacağını, projelerin büyük bölümünün ise Mart 2027'ye kadar tamamlanmasının planlandığını bildirildi. En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.
