Tapu ve emlak vergisine ilişkin TBMM'de kabul edilen yeni uygulama 2026'dan itibaren geçerli olacak. Yeni uygulama ile birlikte yılsonuna kadar tapu işlerini tamamlamayanların bina ve arazi vergileri 2025 yılına göre üç katı olacak. Tapu işlemlerinde harç oranı da aynı oranda artırılacak. Temsilciler, bu artıştan etkilenilmemesi için 31 Aralık 2025 tarihine kadar gerekli işlemlerin yapılması uyarısında bulundu.

Tapu işlemlerini 31 Aralık 2025 tarihinden sonra bırakanlar yüksek meblağlarla karşı karşıya kalacak. Yeni gelecek uygulamayla Konut satın almasına rağmen henüz tapu devri gerçekleştirmemiş milyonlarca vatandaş 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüksek fiyat ödemek zorunda kalacak.

2025 yılında 3 milyon TL olan bir konutun emlak vergisi değeri yeni yılda 9 milyon TL'yi bulurken, 2025 yılında 120 bin TL olan tapu harcı ise 2026'da gelecek yeni zamlarla beraber 360 bin liraya ulaşacak. Sektör temsilcileri, yeni yıla sayılı günler kala tapusunu devretmemiş vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Belirlenen tarih 'zamdan önce son çıkış' olarak değerlendirilirken 1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek fiyatla karşılaşılmaması için uyarı yapıldı.

