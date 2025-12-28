Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel güç dengeleri ve bölgesel jeopolitik hamleler çerçevesinde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin dikkatle okunması gerektiğini belirten Aydın, 'Yakın coğrafyamızda cereyan eden tüm hadiseler incelendiğinde, çatışmalardan kimin kazançlı çıktığına bakmak hakikate ulaşmanın en kestirme yoludur' ifadelerini kullandı.

'İstikrarsızlıktan Beslenen Aktör Açıktır: İsrail'

Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Aydın, bölgede süregelen istikrarsızlığın belirli aktörler için avantaja dönüştüğünü belirterek, 'Suriye özelinde istikrarsızlıktan beslenen ve bu kaosu stratejik avantaja dönüştüren aktör açıktır: İsrail!' dedi.

İsrail'in çevresindeki ülkelerin zayıflamasından fayda sağladığını ifade eden Aydın, 'Çevresindeki devletlerin zayıflaması; İsrail'e askerî, siyasi ve ekonomik nüfuz alanını genişletme imkânı sunmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

'Parçalanmış Yapılar İsrail'in Stratejisidir'

Suriye'de devam eden istikrarsızlığın İsrail'in hareket alanını genişlettiğini belirten Aydın, 'Suriye'de süregelen istikrarsızlık ise, İsrail'in hareket serbestisini ve operasyonel derinliğini artırmaktadır' ifadelerini kullandı.

Güçlü devletlerin hedef alınmadığını vurgulayan Aydın, açıklamasında, 'Zira, güçlü devletler ve istikrarlı toplumlar İsrail'in tercih ettiği bir bölgesel düzen değildir; parçalanmış yapılar ve süreklilik kazanan krizler stratejilerinin temelini oluşturur' sözlerine yer verdi.

'Her Yeni Gerilim İsrail'e Alan Açıyor'

Suriye'de on yılı aşan savaşın derin fay hatları oluşturduğunu ifade eden Aydın, 'Her yeni gerilim, Suriye halkına kaybettirirken İsrail'e alan açmaktadır' dedi.

Suriye'nin yeniden bir iç savaşa sürüklenmesinin bölge için ciddi riskler barındırdığını belirten Aydın, 'Suriye'nin yeniden bir iç savaşa sürüklenmesi yalnızca Suriyelilerin değil, tüm bölgenin aleyhinedir' ifadelerini kullandı.

Somaliland ve Afrika Boynuzu Uyarısı

İsrail'in benzer bir yaklaşımı Afrika Boynuzu'nda da sergilediğini belirten Aydın, 'Benzer bir yaklaşım bugün Somaliland hattında da görülmektedir' dedi.

Aydın, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin olarak, 'İsrail'in Afrika Boynuzu'ndaki artan faaliyetleri, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz ekseninde Türkiye'nin istikrar odaklı çabalarını zayıflatmayı hedeflemektedir' ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Süreci Bölgesel Boyut Taşıyor

Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca iç güvenlik başlığı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, 'Bu çerçevede Terörsüz Türkiye süreci, salt bir iç güvenlik başlığı olarak ele alınamaz' dedi.

Aydın, sürecin stratejik niteliğine dikkat çekerek, 'Süreç, bölgesel istikrarı önceleyen ve dış müdahalelere karşı yüksek farkındalık gerektiren stratejik bir zemine sahiptir' ifadelerini kullandı.

10 Mart Mutabakatı ve SDG Vurgusu

Suriye'de diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini belirten Aydın, 'Suriye'de diplomatik kanalların kapatılması yeni çatışmalar üretir; uzlaşma ise kapsayıcı bir toplumsal sözleşmenin önünü açar' değerlendirmesinde bulundu.

SDG'nin Suriye devletiyle entegrasyonuna dikkat çeken Aydın, 'Bu noktada SDG'nin Suriye devletiyle entegre olması, istikrarın tesisi açısından kritik önemdedir' dedi.

Aydın, 10 Mart Mutabakatı'na da değinerek, '10 Mart Mutabakatı, bu sürecin temel referansıdır; mutabakata sadakat toplumsal barışın yeniden inşasını mümkün kılacaktır' ifadelerini kullandı.

'Yeni Suriye'de Tüm Halkların Hakları Güvence Altına Alınmalı'

Geçmiş Baas rejiminin politikalarından ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Aydın, 'Geçmiş Baas rejiminin özellikle Kürtlere yönelik yok sayma ve baskıcı politikalarından ders çıkarılarak; yeni Suriye'de Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin hakları anayasal ve fiilî güvence altına alınmalıdır' dedi.

Normalleşmenin ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Aydın, 'Suriye'de insanların güven ortamında evlerine, işlerine ve gündelik hayatlarına dönmesi ve normalleşmenin sağlanması artık ertelenmemelidir' ifadelerini kullandı.

'Suriye'nin Lübnanlaşması Bölgeyi Felakete Sürükler'

Aksi senaryoların ciddi riskler doğuracağını belirten Aydın, 'Aksi her senaryo, Suriye'yi Lübnanlaştırma riskini büyütür' dedi.

Lübnan örneğine dikkat çeken Aydın, 'Lübnan'da yıllardır süren zayıf devlet yapısı ve dış müdahalelerle beslenen kriz ortamının İsrail tarafından nasıl körüklendiği ve kullanıldığı bilinmektedir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Vurgusu

Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Aydın, 'Türkiye'nin uyarıları ve çabaları bu nedenle hayati değerdedir. Türkiye istikrardan yanadır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece katkısına değinen Aydın, 'Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu sayesinde başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ne denli isabetli ve stratejik bir devlet aklını barındırdığı bugün daha net bir biçimde ortaya çıkmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Birlik İçinde Ortak Gelecek İnşa Edilebilir'

Sürecin başarısı için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Aydın, 'Bu sürecin başarıya ulaşması için dikkatli, temkinli ve ferasetli olmak zorundayız' dedi.

Aydın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bölgemizi yeniden ateşe atmak isteyenlerin planlarını bozarak birlik ve kardeşlik içinde herkesin kazandığı ortak bir gelecek inşa etmemiz mümkün.'

