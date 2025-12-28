Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, küçük sınıfta köklü bir strateji değişikliğine gidiyor. Avrupa Birliği'nde sıkılaşan emisyon standartları ve artan üretim maliyetleri, markayı içten yanmalı motorlu küçük otomobillerden çekilmeye yöneltti. Bu kapsamda, Polo modelinin benzinli ve dizel versiyonlarının üretimden kaldırılması planlanıyor.

'İçten Yanmalı Küçük Otomobil Artık Sürdürülebilir Değil'

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, otomotiv basınına yaptığı değerlendirmede, uygun fiyatlı içten yanmalı otomobil üretmenin ekonomik olmaktan çıktığını belirtti. Yeni emisyon yatırımlarının maliyetleri artırdığını vurgulayan Schäfer, yeni bir benzinli Polo geliştirmenin aracı erişilemez hale getireceğini ifade etti.

Elektrikli ID.Polo 2026'da Sahneye Çıkacak

Volkswagen'in küçük sınıftaki yeni temsilcisi olacak ID.Polo'nun 2026 yılının bahar aylarında tanıtılması planlanıyor. Yaklaşık 25 bin Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması hedeflenen model, markanın elektrikli otomobil ailesindeki giriş seviyesi araçlardan biri olacak.

Türkiye Pazarında Polo İçin Kritik Süreç

Artan gümrük vergileri ve lojistik maliyetler, Volkswagen'in Türkiye'de en çok satan modellerinden Polo'nun satıştan çekilmesini gündeme getirdi. 22 Kasım'da yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getiren düzenleme, Volkswagen'in Türkiye pazarındaki dengeleri değiştirdi. Bu düzenlemeden Polo modeli de doğrudan etkilendi.

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Türkiye'nin satış hacmi bakımından markanın Avrupa'daki en büyük beş pazarından biri olduğunu belirtti. Polo'nun bu pazardaki olası kaybının üretici açısından da olumsuz bir tablo yaratacağını dile getiren Bottaro, çözüm üretmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Passat ve Jetta modellerine de değinen Bottaro, üretimin ağırlıklı olarak Asya pazarına yönelik sürdüğünü, Türkiye'de ise gerekli sertifikasyon şartları sağlanmadığı sürece bu modellerin yeniden satışa sunulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kaynak : PERRE