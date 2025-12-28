Asrın inşa seferberliği ile dün Adıyaman'da, Hatay'dan video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılım sağladı.

Adıyaman'dan Canlı Bağlantı Gerçekleştirildi

Canlı bağlantı gerçekleştirilen Adıyaman'da da kura heyecanı yaşanırken kura törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katılım sağladı.

Adıyaman'da 43 bin 366 konutun anahtar teslimi yapıldı

Gerçekleştirilen kura töreninde Türkiye genelinde 455 bininci, Adıyaman'da ise 43 bin 366' ncı kalıcı konutun anahtar teslim töreni yapıldı.

Kaynak : PERRE