Başkan Engin Doğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de milyonlarca emekçi, açlık sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakılıyor. Birleşik Kamu-İş ve TÜRK-İŞ verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 655 TL seviyesine ulaşmışken, iktidar tarafından belirlenen 2026 asgari ücreti 28 bin 75 TL ile bu sınırın yaklaşık 2 bin 580 TL altında kalıyor.



Bu rakam, asgari ücretin açlık sınırının altında açıklanması anlamına geliyor ve büyük bir utançtır.



Emekçiler, yüksek enflasyon ve fahiş zamlar karşısında eriyen alım gücüne rağmen, iktidarın 'çalışan-işveren' dengesi adına sunduğu bu yetersiz zamla 2026 yılına sefalet içinde giriyor. Açlık sınırı daha açıklanır açıklanmaz aşılmışken, bu ücretle ne sağlıklı beslenme ne de insanca yaşam mümkün değildir. Bir evde dört kişi asgari ücretle çalışsa bile yoksulluk sınırına (yaklaşık 95 bin TL) ulaşmak hayal oluyor.



İktidar, sokağın sesini duymuyor. Salonlarda karar alıyor ve milyonlarca işçiyi, emekliyi, memuru açlığa mahkûm ediyor. CHP Adıyaman teşkilatı olarak diyoruz ki: Asgari ücret, geçim ücreti olmak zorundadır! En azından açlık sınırının üzerinde, insanca yaşanacak bir ücret talep ediyoruz.



CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de vurguladığı gibi, hak edilen asgari ücret 39 bin TL civarındadır. Bunun altında bir rakamı kabul etmiyoruz!



Bu karar, emekçinin alın terini hiçe sayan bir anlayıştır.



İktidarı, çalışanların gerçeklerini görmeye ve acilen asgari ücrette düzeltme yapmaya çağırıyoruz. Adıyaman'daki emekçilerimiz yalnız değildir; bu mücadelede yanlarındayız. İnsanca bir yaşam için mücadelemiz sürecek!"



Engin Doğan, açıklamasının sonunda CHP'nin emek mücadelesini Adıyaman'da da kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, tüm emekçileri dayanışmaya davet etti.