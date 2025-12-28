Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergiler gibi faktörler, pompa fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, yerel arz ve talep koşullarına bağlı olarak oluşuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Her bayinin fiyatları farklı olabilir. Farklı bölgelerdeki pompa fiyatları yerel piyasalardaki arz ve talep dengesine göre şekilleniyor.

28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 51,72 TL, motorin fiyatları ise 53,16 TL olarak açıklandı.

Kaynak : PERRE