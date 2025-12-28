SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ticarileşme potansiyeli bulunmayan projelerin destek bulmasının mümkün olmadığını belirterek, projelerin geliştirilmesi kadar uygulanabilir ve ekonomik değer üretir nitelikte olmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen 'Proje Arastası 2025' etkinliğinde konuşan Konukoğlu, üniversite yönetimini ve etkinlikte emeği geçenleri kutladı. Etkinliğin üniversite-sanayi iş birliği açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Konukoğlu, öğrencilerin danışman hocalarıyla geliştirdiği projelerin ilk adım olması bakımından değerli olduğunu dile getirdi.

Her projenin önemli olduğunu ancak desteklenebilmesi için ticarileşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Konukoğlu, SANKO Holding'in yenilikçi ve katma değer üreten projelere her zaman önem verdiğini aktardı. Konukoğlu, geçmişte iplik ve tekstil alanında yaşadıkları tecrübeleri örneklerle anlatarak, doğru analiz ve cesur adımlar sayesinde sektörde öncü olduklarını kaydetti.

İplik üretiminde karşılaşılan apraj sorununa ilişkin yaşadığı bir süreci de paylaşan Konukoğlu, çözümün beklenmedik bir anda bulunduğunu belirterek, iş insanlarının zihinlerinde her zaman işlerinin bulunması gerektiğini ifade etti.

Bir soru üzerine genç mühendislerin projelerini incelemeye açık olduklarını dile getiren Konukoğlu, ticarileşeceğine inanılan projelere destek vereceklerini, ülke yararına olan çalışmalara ise ticari boyutuna bakılmaksızın katkı sunabileceklerini söyledi.

Etkinlikte ayrıca Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de görüşlerini paylaştı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da programda konuşma yaptı.

Kapanış konuşmasını Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın yaptığı etkinlikte, 'Proje Arastası 2025' yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Kaynak : PERRE