İHH İnsani Yardım Vakfı, kış yardımları kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 tır yardım malzemesi gönderdi. Yardım tırları, İHH'nın Tuzla'da bulunan Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nden düzenlenen programla yola çıktı.

Savaşın yol açtığı insani krizin etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan yardım malzemeleri, Ukrayna'da özellikle sivil halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye ulaştırılacak.

1100 adet gıda kolisi, 157 adet jeneratör gönderildi

Yola çıkan tırlardan birinde 1100 adet gıda kolisi yer alırken, bir diğer tırda çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, şampuan ve sabun gibi hijyen ürünleri bulunuyor. Bir tır kışlık yün fanila taşırken, dördüncü tırda ise elektrik kesintilerinin yoğun yaşandığı bölgelerde kullanılmak üzere 157 adet jeneratörün yanı sıra bot ve mont yer alıyor.

Tırları uğurlama programında konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, vakfın kış yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, gönderilen yardımların Ukrayna'daki savaş mağduru sivillere ulaştırılacağını ifade etti.

Ukrayna Ekonomi Ateşesi Artem Popov da yardımlar dolayısıyla İHH'ya teşekkür ederek, özellikle jeneratörlerin bölgede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Program, yardım tırlarının Ukrayna'ya uğurlanmasının ardından sona erdi.

