Altın, çok yüksek işlem hacmiyle bir kez daha tarihi bir yükseliş yaşadı. Ons başına altın 4 bin 584 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez 78 doların üzerine çıkarak,altın ve platin de tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü.

Altın fiyatları 2015 yılının başından itibaren yüksek ve farklı bir seyir sunarken son günlerde gümüşte yaşanan hareketlilikte dikkat çekmeye başladı. Artan jeopolitik gerilimler ve zayıflayan dolarla beraber altın ve gümüş rekor seviyelere yükseldi.Altın sonrası gümüşüe de talep artarken, Spot altın 4 bin 540 doların üzerine , gümüş yüzde 7,6 artışla 77 doları aştı..

Küreseldeki hareketlilik, iç piyasada da değerli metallerde yeni rekorlara sebep olurken,özellikle de ABD'de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında yükselen gerilim buna öncü olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak : PERRE