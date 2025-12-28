Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen 'asrın inşa seferberliği', 455 bin 357 ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay Atatürk Caddesi'nde '455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni' gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı, afet konutlarının inşasıyla ilgili video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AFAD Başkanlığına yapılan canlı bağlantıyla AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a kura çekimini başlatması talimatı verdi. Pehlivan da beraberindeki yetkililerle noter huzurunda butonlara basarak kurayı başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'ya yapılan canlı bağlantılarda bu illerin valilerine, hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etmeleri talimatını verdi. Hatay'daki hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim eden Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından edilen duanın ardından yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış kurdelesini de kesti.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi Tutmanın Onuru Ve Sonsuz Bahtiyarlığıyla Huzurundayız

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: Tüm sabotaj girişimlerine, karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla huzurundayız. Biliyorsunuz, yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üzerine çıkarak, tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Emeği geçenleri kutluyor, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan, başta Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi, yüklenici firmalarımızı aynı şekilde canı gönülden tebrik ediyor, hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu yuvalarda Allah'a hamdolsun. Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

MHP Lideri Bahçeli: Asrın İnşa ve İhya Faaliyetlerinin Muhteşem Belgesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli de törende yaptığı konuşmada: Bütün saptırma ve iftiraların çürütülme ispatı yani asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi işte Hatay'dadır, Malatya'dadır, Adıyaman'dadır, Adana'dadır, Diyarbakır'dadır, Gaziantep'tedir, Şanlıurfa'dadır, Kahramanmaraş'tadır, Osmaniye'dedir, Kilis'tedir, Tunceli'dedir, Kayseri ve Sivas ve Bingöl'dedir. Bakınız ne diyordu vatan şairimiz merhum Akif, 'Yıkmak insanlara yapmak kadar kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye... İki ırgat iner şimdi Süleymaniye'ye. Ama 'gel kaldıralım' dendi mi heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan...' Hamdolsun, Türk milletine ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımız...

Canlı Bağlantılarla Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Yapıldı

Törende canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapıldı. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan yatırımlar hizmete sunuldu. Bu yatırımların arasında aralarında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da yer aldı.

105 Bin 179 Teslimat Daha

Törende, Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1.620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1.333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekildi. Böylece 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlanmış oldu.

Asrın İnşa Seferberliği İl İl Kaç Konutla Tamamlandı?

Asrın inşa seferberliği 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlandı. İllere göre dağılım ise şöyle: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.

Bir Avrupa Ülkesi Büyüklüğündeki Alanda İnşa Faaliyeti Yürütüldü

6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremler 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından asrın inşa seferberliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alanı inşa edildi.

İlk Temel 15. Gün, İlk Teslimat 45. Gün

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutların temelleri 15. günde atıldı. 45. günde ilk köy evleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildi.

Yerinde Dönüşümle de 121 Bin Bağımsız Bölüm

Kentsel dönüşüm desteğiyle yerinde dönüşümle de 121 bin bağımsız bölümün 41 bin, tamamlandı.

Yıkıma Uğrayan 4 Şehirde Türkiye'nin En Büyük Şantiyeleri Kuruldu

Sistemli ve 7/24 vardiya esaslı bu çalışmalar sayesinde 2 yılda deprem bölgesinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edildi, Türkiye'nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri bu bölgelerde yükseldi. Türkiye'nin en büyük şantiyesi 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesi oldu. İkizce'yi Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova takip etti.

Deprem Bölgesinin Simge Çalışmaları

Türkiye'nin en büyük şantiyesi 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesi oldu. İkizce'yi Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova takip etti.

İleri Mühendislik Eseri: İndere

Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda kurduğu Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesinde 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti. Kentte en sağlam zeminlerden biri olarak tespit edilen ve bölgede Karadağ olarak bilinen lokasyonda yürütülen çalışmalar, 'ileri mühendislik eseri' niteliğindeydi. Zemin etüdü yapılan bölgede 6 milyon 200 bin metreküp hafriyat taşındı. 46.5 km yeni yol, 51 bin 100 m yağmur suyu hattı, 57 bin 700 m içme suyu hattı, 51 bin 500 metre atık su hattı, 28 bin 500 metreküp su deposu, 120 bin kişilik arıtma tesisi çalışmaları eş zamanlı yürütüldü. Ev ve iş yerlerinin tamamlandığı bölgede 18 okul, 8 ibadethane, 9 sağlık tesisi, 14 sosyal-kültürel alan, 9 kamu hizmet binası inşası da hızla ilerliyor. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de 10 bin mühendis, mimar ve işçi alın teri döktü.

Yeni Hatay, Dikmece'de Kuruldu

TOKİ, Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurdu. Çalışmalar, 6 bin 100 kişilik ekiple 7/24 esasıyla sürdü. Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde 14 bin 489 bağımsız bölüm inşa edildi.

Kahramanmaraş'ın Modern Uydu Kenti: Altınova

TOKİ, deprem bölgesinin 4'üncü büyük şantiyesini ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi'nde kurdu. 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçi ile çalışmalar 7/24 esasıyla sürdürüldü. Artık bir uydu kente dönen Altınova'da konutlarla birlikte 42 binden fazla vatandaşa yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

4 İlde Şehir Merkezleri Yeniden İhya Edildi

Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Camii ve Malatya'ya Söğütlü Camii gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.

Uzun Çarşı Artık Altın Gibi Işıldıyor

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da meydan ve Kunduracılar Çarşısı ile birlikte 160'ı konut, 1.376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1.536 bağımsız birim inşa edildi. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullandı. Antakya'nın kadim hafızası olan Uzun Çarşı enkazın yükünün altından kalkıp yeniden altın gibi ışıldamaya başladı.

Atatürk Caddesi'ni Toki Ve Emlak Konut Yeniden Ayağa Kaldırdı

Antakya merkezde büyük yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle inşa edildi. Atatürk Caddesi'nde 4 bin 121'i konut, 1.812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölümün yapımı büyük oranda tamamlandı.

Akdeniz'in Yeni Simgesi: İskenderun Sahili

Depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili'nde de Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütüldü. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. İlk etap bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların katılımıyla hizmete sunuldu.

Depremin Karanlığından İhyanın Aydınlığına: Kurtuluş Caddesi

'Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi de yaşadığı büyük yıkımla asrın felaketinin etkisini en acı biçimde gösteren bir merkez oldu. Burada da TOKİ devreye girdi ve 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkanı yeniden inşa etti.

Enkazdan Yeni Şehre: Bir 'Emek' Hikayesi

Enkazlar kalktıktan sonra devasa boşlukların oluştuğu Hatay merkezdeki Emek -Aksaray Mahallesi için de yine TOKİ ve Emlak Konut GYO güç birliği yaptı. Bölgede 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölüm inşa edildi. Büyük oranda yapımı tamamlanan mahallede teslimat süreci başladı.

Anadolu'nun İlk Camisi Yıl Sonunda Yeniden İhya Edildi

Hatay'da bir yandan yıkılan yuvaların yerine sağlam konutlar inşa edilirken diğer yandan kentin yıkıma uğrayan tarihi yapıları da ihya edildi. Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapılar Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı projelerle tek tek ayağa kaldırıldı. Habib-i Neccar Camii'nde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık iş birliği ile yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Malatya'nın Kalbi Bakırcılar Çarşısı

Bakıcılar Çarşısı'nda Emlak Konut 156 bin 642 metrekare arsa alanında 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran inşa etti. Bölgeye 1.370 araçlık otopark kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Yine şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa edildi.

Kahramanmaraş'ın Tarihi Kapalı Çarşısı Yeniden Doğdu

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürüttü. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da 76 iş yeri inşa edildi.

Adıyaman Merkez Yeniden İnşa Edildi

Adıyaman merkezde Emlak Konut GYO, 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1.126'sı konut, 1.213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölüm inşa etti. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor. TOKİ de Adıyaman'ın merkez mahallelerinden olan Mara ve Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 195 bin metrekare alanda 1.179 konut ve 134 iş yerinin inşasını tamamladı.

Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kenti: Cumhuriyet Mahallesi

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Depremde yıkılan Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evi inşa edildi.

Türkiye'nin Çevre Uzunluğu Kadar Altyapı Çalışması

Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu, içme suyu hatları yenileniyor.

Defne'ye Türkiye'nin En Büyük Atık Su Tüneli

Hatay'ın Defne ilçesinde Büyükçat mevkiinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak, Asi Nehri'nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak.

İl İl Asrın İnşa Seferberliği

(27 Aralık'taki törende teslim edilen bağımsız bölüm sayıları ve illerin son durumu)

Adana: Törende 356 konut, 336 köy evi olmak üzere 692 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 11 bin 334 konut, 739 köy evi olmak üzere 12 bin 73 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Adıyaman: Törende 1.457 konut, 2 bin 358 köy evi, 1.018 iş yeri olmak üzere 4 bin 833 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy evi, 2 bin 855 iş yeri olmak üzere 43 bin 366 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Bingöl: Törende 27 köy evi teslim edildi. Böylece kentte 62 konut, 27 köy evi olmak üzere 89 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Diyarbakır: Törende 342 konut, 539 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere 887 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 16 bin 50 konut, 1.150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere 17 bin 206 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Elazığ: Törende 978 konut, 1. 567 köy evi, 23 iş yeri olmak üzere 2 bin 568 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi, 23 iş yeri olmak üzere 14 bin 894 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Gaziantep: Törende 848 konut, 542 köy evi, 230 iş yeri olmak üzere 1.620 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi, 1.353 iş yeri olmak üzere 31 bin 53 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Hatay: Törende 48 bin 426 konut, 2 bin 952 köy evi, 4 bin 303 iş yeri olmak üzere 55 bin 681 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 iş yeri olmak üzere 153 bin 755 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Kahramanmaraş: Törende 16 bin 558 konut, 1.983 köy evi, 3 bin 540 iş yeri olmak üzere 22 bin 81 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi, 5 bin 766 olmak üzere iş yeri 73 bin 956 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Kayseri: Törende 224 köy evi teslim edildi. Böylece kentte 9 konut, 279 köy evi olmak üzere 288 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Kilis: Törende 308 köy evi teslim edildi. Böylece kentte 1.713 konut, 852 köy evi, 4 iş yeri olmak üzere 2 bin 569 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Malatya: Törende 8 bin 613 konut, 2 bin 626 köy evi, 128 iş yeri olmak üzere 11 bin 367 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 62 bin 540 konut, 13 bin 32 köy evi, 4 bin 88 iş yeri olmak üzere 79 bin 660 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Osmaniye: Törende 2 bin 912 konut, 202 köy evi, 243 iş yeri olmak üzere 3 bin 357 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 10 bin 377 konut, 1.807 köy evi, 373 iş yeri olmak üzere 12 bin 557 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Sivas: 164 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Şanlıurfa: Törende 797 konut, 526 köy evi, 10 iş yeri olmak üzere 1.333 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece kentte 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi, 20 iş yeri olmak üzere 13 bin 429 bağımsız bölümün hepsi teslim edilmiş oldu.

Tunceli: Törende 201 köy evi teslim edildi. Böylece kentte 298 köy evinin hepsi teslim edilmiş oldu.

