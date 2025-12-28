Adıyaman genelinde yeniden yapılaşma kapsamında çok sayıda şantiyede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ancak bazı inşaatlarda işçilerin baret, emniyet kemeri ve diğer koruyucu ekipmanlar olmadan çalıştığı, özellikle yüksek katlarda güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı görüldü.

Deprem sonrası yapılan inşaatlarda hızın ön planda tutulması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin geri planda kalmasına neden olurken, bu durum olası iş kazalarına davetiye çıkarıyor. Yerinde dönüşüm çalışmalarının sürdüğü birçok alanda, denetimlerin yetersiz olduğu da dikkat çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

