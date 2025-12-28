Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamalarda, hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, bazı kesimlerde kar yağışı da görülmeye başladı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 28 Aralık Pazar günü Adıyaman'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Yarından itibaren ise Adıyaman merkez ve ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Adıyaman merkezde hava sıcaklığının gün içerisinde en yüksek 7 derece, gece saatlerinde ise -1 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlerde, Çarşamba gününden itibaren Adıyaman genelinde kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte oluşabilecek buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

