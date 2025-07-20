Milletvekili Şan, sınav sürecinde büyük emek veren tüm adayları tebrik ederek, sınav sonuçlarının kişisel değeri belirleyemeyeceğini vurguladı.

“Bu sınav sadece hayatınızın küçük bir kesitidir. Asıl önemli olan hayallerinizin peşinden yılmadan yürümeye devam etmenizdir.” ifadelerini kullanan Şan, başarının tek bir yoldan gelmediğini ve her günün yeni bir başlangıç sunduğunu hatırlattı.

Gençlerin yanında olduklarını bir kez daha yineleyen Şan, şu sözlerle destek mesajını paylaştı:

“Nereye giderseniz gidin, yüreğinizde memleket sevdanız olduğu sürece bizlerin gururu olmaya devam edeceksiniz.”

Mesajının sonunda tüm gençlere umut dolu, aydınlık bir gelecek dileğinde bulunan Milletvekili Şan, geleceğe yürüyen her adımda gençlerin yanında olduklarının altını çizdi.

Kaynak : PHA