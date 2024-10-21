Alkayış, gazetecilerin, insanları doğru bilgilendirmek ve toplumu aydınlatmak amacıyla fedakârca çalışan sorumluluk sahibi bireyler olduğunu belirtti.

"Gazetecilik Cesaret ve Bilgi Gerektirir"

Gazeteciliğin temelinde cesaret, adalet ve birikim gibi önemli unsurların bulunduğunu ifade eden Alkayış, bu mesleğin zorluklarına dikkat çekerek, gazetecilerin kış, savaş, dağ, bayır demeden her koşulda topluma hizmet ettiklerini söyledi. Cesur olmanın yanı sıra, gazetecilerin bilgili insanlar olduğunu ve haberlerini doğru bir şekilde aktarma sorumluluğu taşıdıklarını ekledi. Alkayış, gazetecilerin, insanların doğru bilgiye ulaşması için büyük bir sorumlulukla hareket ettiğini vurguladı.

"Doğruluk, Gazetecilerin Şiarıdır"

Gazetecilerin ilkeli ve dürüst bireyler olduğunu dile getiren Alkayış, doğru bilginin yayılmasında gazetecilere büyük görev düştüğünü söyledi. Gazetecilerin yanlış bilgilendirmenin topluma ağır bedelleri olacağının bilinciyle hareket ettiklerini belirtti ve “Doğruluk, gazetecilerin şiarıdır” dedi.

"Toplum İçin Olmazsa Olmaz"

Alkayış, basın mensuplarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılamak için verdikleri mücadeleyi överek, gazetecilik mesleğinin öneminin anlatmakla bitmeyeceğini ifade etti. 21 Ekim Gazeteciler Günü vesilesiyle tüm gazetecilerin bu önemli gününü tebrik eden Alkayış, gazetecilerin cesaret ve sorumluluk bilinciyle hareket eden dava insanları olduğunu söyledi.

Kaynak : PHA