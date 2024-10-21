22 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından organize edilen konferans, 'Türkiye Siyasetinde CHP'nin Geleceği' başlığı altında düzenleniyor.

"Konferansın Açılışını Mansur Yavaş Yapacak"

Konferansın açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirecek. Etkinlikte ayrıca, IFRI Türkiye/Ortadoğu Programı Başkanı Dorothée Schmid de yer alacak. Bu uluslararası platform, Türkiye’nin siyasi geleceğine yönelik önemli tartışmalara sahne olacak.

"Adıyaman Odaklı Oturumda Tutdere'nin Katkıları"

Başkan Tutdere’nin konuşmacı olarak katılacağı oturum, 'Güneydoğu'dan Adıyaman'a' başlığı altında gerçekleşecek. Bu oturumda CHP’nin Güneydoğu’daki politikaları ve Adıyaman’ın özel siyasi durumu masaya yatırılacak. Oturumun diğer konuşmacıları arasında bağımsız araştırmacı Giulia Fournier ve siyasi analist Seren Selvin Korkmaz yer alıyor. Tartışmalarda bölgenin siyasi gerçekleri ele alınacak.

"Moderatör Bahadır Kaleağası ve Diğer Katılımcılar"

Toplantının moderatörlüğünü Boğaziçi Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası yapacak. Ayrıca, CHP Dış Politika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi İhan Üzgel de CHP’nin dış politikadaki vizyonunu paylaşacak.

Bu konferans, Türkiye’nin siyasi sahnesindeki önemli aktörlerin yerel ve uluslararası politikalar hakkındaki fikirlerinin şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA