07 AKE 564 plakalı araca çarpan 02 AEF 378 plakalı kamyonet, kazaya sebebiyet verdi. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü kısa süreli baygınlık geçirdi.

"Ambulans İstenmeden Müdahale Edildi"

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine gerek kalmadan, kazadan etkilenen sürücüye kolonya ile ilk müdahale yapıldı. Sürücü, müdahale sonrası kendine geldi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili incelemelerde bulunarak soruşturma başlattı.

"Emniyet Müdürlüğüne Sevk Edildiler"

Olay yerinde yapılan ilk soruşturmanın ardından kazaya karışan taraflar, tutanak işlemleri için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Kazanın ardından, trafik akışı kısa süreliğine aksadı, ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle normal seyrine döndü.

Kaynak : PHA