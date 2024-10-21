Toplantıda, il merkezi ve köylerdeki kalıcı deprem konutlarının hak sahipleriyle ilgili gelinen durumun yanı sıra konut dağıtımları, alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve lojistik konularına ilişkin kapsamlı değerlendirirken toplantının ana gündem maddeleri arasında, çeşitli hizmetlere erişiminde yaşanan aksaklıklar ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik adımlar atıldı. Özellikle kalıcı konut projelerinde detaylar gecikmeler, teknik sorunlar ve alt yapıdaki yetersizliklerin durulurken nasıl çözüleceği, kurumlar arası koordinasyonun arttırılması vatandaşların profilleri kapsamında sahadaki hizmetlere yönelik çözüm önerileri ortaya konuldu. Ayrıca oturumda yeni konut projelerinin hızlandırılması, altyapı yatırımlarının ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla planlanan planlamalar tartışıldı. Toplantıda, hem genel hem de kırsal depolamanın daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamak için gerekli kişiler işlerinin başında duracaklarını ve eksiklikleri tamamlayacak çalışmaları başlatacak adımları attı.

Kaynak : PHA