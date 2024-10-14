Ankara'da faaliyet gösteren ve kısa adı ADVAK olan vakıfta Hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyamanlı vatandaşlarla ve vakıf yöneticileri ile görüşerek kentin ve ülkenin gündemine dair çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Vakıf Başkanı Şevket Gürsoy ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği ettiği bu verimli toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekili Hüseyin Özhan ve Adıyamanlı hemşehrilerileri katıldı..

Alkayış, ADVAK'ın 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Ankara'ya gelen hemşehrilerine kucak açtığını, onların bütün ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştığını ve bu sayede hemşehrilerine yaşadığı memleket hasretini gidermek adına ellerinden geleni yaptığını ifade ederek Vakıf Başkanı Şevket Gürsoy'a ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine yürekten teşekkür etti.

ADVAK'ın Ankara'da yaşayan veya Ankara'ya yolu düşen bütün Adıyamanlılar için bir buluşma ve hasbihal etme meclisi olduğunu; Vakfın hemşehrilerine arasında dostane ilişkilerin kurulmasına ve öğrencilerimize burs ve benzeri yardımların sağlanması gibi faaliyetlere aracılık ettiğini belirten Milletvekili Alkayış, ADVAK'ın bundan sonraki süreçte de memleketimiz adına önemli işler yapacağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

Hükümetin Adıyaman'a yönelik başlattığı proje ve kalkınma hamlelerinin bir yandan kesintisiz devam ettiğini öte yandan tamamlanan etapların hemşehrilerin hizmetine sunulduğunu aktaran Milletvekili Alkayış, Adıyaman'ın çok güzel ve örnek bir şehir görünümünü kazanacağını sözlerine ekledi ve Adıyaman'ın daha da ilerilere taşınıp kalkınması için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini, nerede olurlarsa olsunlar kalplerinin Adıyaman'da olduğunu, tüm gayretlerinin Adıyaman'ın inşası için olduğunu söyledi.



Kaynak : PHA