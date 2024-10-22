Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır” ifadelerini kullandı.

"22 Ekim’den Sonra Siyaset Değişecek"

Feti Yıldız, Devlet Bahçeli’nin açıklamasının ardından, Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktasına gelindiğini vurguladı. Yıldız, “Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır” diyerek Bahçeli’nin çağrısının, siyasi tartışmalarda yeni bir mihenk taşı olarak kabul edileceğini belirtti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, modern ceza hukukunda zamanla yeni kavramların ortaya çıktığını belirtti ve "Umut Hakkı"na atıfta bulundu. Bu hakkın, müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin, bir gün serbest kalma beklentisi içinde olmasını ifade ettiğini söyledi.

Bahçeli’nin Grup Toplantısındaki Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında dikkat çekici bir çıkış yaptı. Bahçeli’nin açıklamaları, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, Feti Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirme, MHP’nin bu konudaki tavrının netleştiğini gösterdi.

“Umut Hakkı” Tartışması

Feti Yıldız’ın açıklamalarında dikkat çektiği bir diğer konu ise "Umut Hakkı" oldu. Modern ceza hukukuna giren bu kavramın, özellikle müebbet ağır hapis cezası almış hükümlüler için önem taşıdığı belirtildi. Yıldız, "Umut Hakkı"nın, müebbet cezasına çarptırılmış kişilerin, bir gün özgürlüğe kavuşma umudunu taşımalarına imkan veren bir hak olduğunu ifade etti.

Siyasi Değerlendirmelerde Yeni Dönem

MHP kanadından gelen bu açıklamalar, Türkiye’de siyaset sahnesinde yeni bir tartışma sürecinin başladığının sinyallerini veriyor. Yıldız’ın “22 Ekim bir milattır” sözleri, Bahçeli’nin açıklamasının siyasi arenada uzun vadeli etkiler yaratacağına işaret ediyor. Özellikle "Umut Hakkı" gibi ceza hukuku kavramlarının bu tartışmaların merkezine yerleştirilmesi, siyasette hukuki boyutların daha fazla ön planda olabileceğini gösteriyor.

Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama sonrası, siyasi çevreler ve kamuoyu MHP’nin bu konudaki adımlarını yakından takip etmeye başladı. Bahçeli’nin açıklamalarının etkisi, önümüzdeki günlerde Türk siyasetinde daha fazla tartışmaya neden olacak gibi görünüyor.

Kaynak : PHA