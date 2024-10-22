Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çıkışına değinen Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinde terörün yerinin olmadığını belirtti ve tüm siyasi tarafları teröre karşı birlik olmaya davet etti. İşte toplantıda öne çıkan başlıklar:

“Teröre Yer Yok” Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin geleceği için terörle mücadelenin önemine dikkat çekti. "Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz," diyen Erdoğan, siyasi hesapların ülkenin güvenliği ve birliğinin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı. "Açılan bu tarihi pencerenin hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz," ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz." sözleriyle çağrıda bulundu.

FETÖ ile Mücadele ve 15 Temmuz Vurgusu

Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin terör örgütlerine karşı mücadele kararlılığını vurguladı. Özellikle FETÖ ile olan mücadelede partinin duruşunu hatırlatarak, "15 Temmuz'da FETÖ'cü alçaklara aziz milletimiz ile sırt sırta vererek hadlerini bildirdik," dedi. Erdoğan, FETÖ'ye karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelede Türkiye'nin asla taviz vermeyeceğini belirtti ve "FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok gibi isimleri de anarak, şehitlere rahmet diledi ve mücadeleye devam edileceği sözünü verdi.

“AK Parti Gönül Hareketidir”

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana süregelen mücadele anlayışını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin sadece bir siyasi hareket olmadığını, aynı zamanda bir "gönül hareketi" olarak doğduğunu söyledi. Erdoğan, partide kişisel çıkar kavgalarına yer olmadığını belirterek, "Bu kadronun hamurunda biz var, bu kadronun kalbinde millete hizmet etme aşkı, Türkiye sevdası vardır," dedi.

Partinin birlik ve beraberlik içinde, "ben" yerine "biz" anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin içindeki dayanışmanın diğer siyasi partilerden ayrıldığını ifade etti.

Sağlık Sistemine Yönelik Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde sağlık sistemine yönelik eleştirileri de yanıtladı. Özellikle bebek ölümleri üzerinden yapılan siyaseti sert bir dille eleştirerek, "Bebeklerin ölümü üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değildir," dedi. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda attığı adımları ve kapatılan hastaneleri hatırlatan Erdoğan, devletin sağlık sistemine zarar verenlere karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Özel sağlık kuruluşlarının fiyatlandırma politikalarına ilişkin şikayetleri de gündemine alan Erdoğan, sağlık sistemine zarar veren fırsatçı uygulamalara izin verilmeyeceğini söyledi.

Putin ile Görüşme ve BRICS İşbirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'ın Kazan şehrinde gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısına katılacağını belirtti. "Putin'in daveti üzerine Kazan’a gidiyoruz. Genişletilmiş Liderler Oturumu'na iştirak edeceğiz. BRICS ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz," dedi. Erdoğan, uluslararası arenada Türkiye'nin konumunu güçlendirme hedefinde olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin Birlik Mesajı

85 milyon vatandaşın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Haritalar yeniden kanla çizilmek istenirken, İsrail'in yaktığı yangın sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi güçlendirmeye çalışıyoruz," diyerek dış tehditlere karşı iç birlikteliğin önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin zayıflaması durumunda ülkenin de zarar göreceğini belirterek, partisine ve ittifaka destek olan herkese teşekkür etti.

“Milletin Umudunu Omuzlamak”

Cumhurbaşkanı, AK Parti ve ittifakının gücünün Türkiye’nin gücü anlamına geldiğini söyledi. Partililere seslenen Erdoğan, "Sizlerden milletin umudunu omuzladığınızı unutmamanızı rica ediyorum," dedi. Önümüzdeki seçimsiz 3.5 yıllık sürecin Türkiye için önemli bir icraat dönemi olacağını ifade etti.

Bahçeli’nin "Öcalan" Açıklamasına Yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamalara doğrudan bir yanıt vermeyen Erdoğan, konuşmasında terörün Türkiye’nin geleceğinde yeri olmadığını vurguladı. Bu söylem, Bahçeli’nin açıklamalarına dolaylı bir tepki olarak değerlendirildi. Erdoğan, siyasi hesapların terörle mücadelede bir engel olmaması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin birliği ve güvenliği için atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Yeni Bir Sayfa Açılması Gerekiyor

Cumhurbaşkanı, muhalefetin kullandığı çirkin dilin terk edilmesi gerektiğini ifade ederek, siyasette yeni bir sayfa açılmasının önemini vurguladı. "Muhalefeti esir alan çirkin dilin artık terk edilmesi, siyasette yeni bir sayfanın açılmasıdır," diyen Erdoğan, gerilim politikalarının ve sokak siyasetinin ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Kaynak : PHA