MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Abdullah Öcalan’a ikinci kez ‘örgütü tasfiye et’ çağrısı yaptı. Bahçeli, ‘Örgütü tasfiye etsin, eve çıkış ile ilgili yasal düzenleme yapılır, gelir DEM Parti grubunda örgütü tasfiye ettiğini açıklar” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Öcalan'a örgütünü feshetme çağrısı yapan Bahçeli, bu hafta yeni bir çağrı yaptı.

Abdullah Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grup toplantısına katılmasını ve 'terörün bittiğini ilan etmesini' isteyen Bahçeli, bu takdirde kendisine 'umut hakkının' kullandırılmasının önünün açılabileceğini söyledi.

Konuşmasına ekonomiyi överek başlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yanında olduklarını ve ekonomi yönetimine güvendiklerini söyledi.

Enflasyonun sorun olduğunu kabul eden Bahçeli, tek haneye ineceğine inandığını da ifade etti:

"Enflasyon her insanımızı haklı olarak rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan bir başka olumsuzluktur. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmektedir ve desteğimiz tamdır. Enflasyonun tek haneye gerileyeceğine inancım tartışmasızdır."

Yenidoğan çetesine ilişkin konuşan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sahip çıkan Bahçeli, şunları söyledi:

"Adli süreç zamanında işletilmiş, hastaneler zamanında mühürlenmiştir. Sağlık Bakanı'nın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Sağlık alanındaki ilerlemeleri karalamak kimlerin tertibidir? Olayı anında istismar etmek, siyasete pervasızca malzeme yapmak ahlaksızlık değil midir? Sağlık Bakanı'nın istifasını isteyenlerin bebeklerin hakkına sahip çıkmak gibi bir gündemi yoktur. Bunların işleri güçleri nifak."

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nu da hedef alan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Yaptığı konuşmada anayasanın ilk 4 maddesine olumlu anlamda dokunulabileceğini söylemesi bir skandal ve tertibin göstergesidir. Baş olan ayaklar milletin sabrını boşa yormasın, bayramlık ağzımı daha fazla açtırmasın."

Fethullahçı çetenin lideri Gülen'in ölümünden de bahseden Bahçeli, "Yapılan hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz, yarına da bırakılmaz. FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Casusluk eğitimi aldığı ülkede öldü gitti. Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır" dedi.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir ama kolektif kimliğe ve etnik düzeyde bir çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir.

Türkiye, asimilasyon politikasına hiçbir zaman tenezzül etmemiştir. Terör başka, siyaset başkadır. İkisi arasında kalın bir duvar örülmeden ve silah dışlanmadan, en başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Türk vatandaşları layık olduğu huzur ve güvenlik mertebesine ulaşamayacaktır. Tek başına silahlı mücadele hiçbir zaman terörü sona erdiremez, terörün silahlı çözümü de de yoktur. Gerçek dünya ile teröristin kanlı hayatı arasında çok fark vardır. Terör örgütünün inancını değiştirme çabası boşunadır. Terörle hiçbir yere varılamaz. Bir yandan terörle amansız mücadele derken diğer yandan demokratik reformların sosyal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması akla en yakın seçenektir.

Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristleri silahlarıyla dağdan inip devlete teslim olmaları Türk adaletinin vereceği hükme razı olmaları terör örgütü için tek çıkıştır. TBMM'de her meselenin çözümü mümkün ve mecburidir.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir çağrı daha yapan Bahçeli, şöyle söyledi:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.

Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir. Devlet bölücü terör örgütünü imha etmeye muktedirdir. Kürt kardeşlerim gelin bir olalım beraber olalım. Bozgunculuk yapmak isteyenleri tarihin çöplüğüne gönderelim. İmanımız bir, bayrağımız bir, kıblemiz, bir, acımız bir, geleceğimiz bir. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.

Kaynak : PHA