Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek 6. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor. “Adıyaman İçin Bütün Gücümüzle” sloganıyla gerçekleştirilecek kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katılacak. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak kongrede partililer ve vatandaşlar bir araya gelecek.

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı'nın 6. Olağan İl Kongresi, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacak kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın da katılması bekleniyor.

Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, etkinliğin Adıyaman’ın sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulacağı önemli bir buluşma olacağını söyledi.

Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın katılımıyla düzenlenecek kongreye tüm vatandaşları davet eden Asnuk, Adıyaman’ın geleceği için ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekti.

Çiftçilerin, esnafın ve gençlerin beklentilerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Asnuk, daha güçlü bir Adıyaman hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Asnuk, 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek kongrede Adıyaman’ın geleceğine katkı sunmak isteyen tüm vatandaşları aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını belirterek davette bulundu.