Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik merkez ve ilçelerde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza, 43 gram kubar esrarı ve 12 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak : PHA