Mahkemesi'ndeki duruşma, savunma ve müşteki avukatlarının ifadeleri ile başladı. Sabah 09.00'da başlayan duruşma, 14. 30'da sona ererken, mahkemenin verdiği ara kararla müteahhit Şükrü İşitmen'in tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca verdiği ara kararla duruşmayı 21 Ocak 2025 tarihine erteledi.

6 Şubat Deprem Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tarık Önder, duruşma çıkışında müşteki avukatları ve yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Önder açıklamasında, "6 Şubat depreminin üzerinde 20 ay geçti. Bugün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Besni Yukarı Şehir Konutları'nda vefat eden 80 kişinin yakınları olarak adalet için ilk duruşmaya katıldık.

Acılı aileler olarak, Savcılık tarafından iddianamede ve bilirkişi raporunda asli kusurlu olan 15 sanığın tutuklu yargılamalarını avukatlarımız aracılığıyla talep ettik.

Mahkeme heyeti, müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve gazete küpürlerinde bu binanın yapımda sorumlu olan kişinin müteahhit Şükrü İşitmen olduğunu tescil ederek, mahkeme; vicdanları rahatlatan bir karar vermiş ve müteahhit Şükrü İşitmen'i tutuklamıştır.

Türk adaletine güveniyor ve teşekkür ediyoruz.

Bizler, suçlular hakettiği en ağır cezayı bulana kadar hukuk önünde mücadelemizi sürdüreceğiz. Adalet talebimiz yerine getirilene kadar tüm platformlarda hakkımızı arayacağız."

Kaynak : PHA