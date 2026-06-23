Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını, kısa sürede büyüyerek ekili alanlara sıçradı. Kutluca Köyü yakınlarında meydana gelen yangın, köylüler ile itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, yaklaşık 300 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için vatandaşlar traktör ve pulluklarla seferber olurken, uzun süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.

Yangın, Besni ilçesine bağlı Kutluca (Fal) Köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre yaklaşık 200 dönümlük anız alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ekili alanlara ulaştı.

Alevleri fark eden köylüler bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken, diğer yandan traktörlere bağladıkları pulluklarla tarlaları sürerek yangının ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 200 dönüm anız alanı ile 100 dönüm ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.