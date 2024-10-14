Yalçın, Bahçeli’nin bu hareketinin bir taviz ya da yumuşama anlamı taşımadığını belirterek, “Genel Başkanımızın hamlesi, bir normalleşme adımı değil, aksine ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hatırlatma niteliğindedir” dedi.

"Bin Yıllık Kardeşlik Hukuku"

Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, Bahçeli’nin uzattığı elin, Türkiye’nin bin yıllık kardeşlik hukukunu simgelediğini belirtti. Yalçın, “Sayın Devlet Bahçeli’nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun bir ifadesidir. Bu hareket, milli egemenliğin ve bir arada yaşama iradesinin bir hatırlatmasıdır” ifadelerini kullandı.

"Yumuşama Değil, Hatırlatma"

Yalçın, Bahçeli’nin hareketinin bir yumuşama ya da normalleşme adımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. “Sayın Genel Başkanımızın hamlesi bir taviz ya da yumuşama değil, bilakis Türkiye’nin gerçek sahiplerine, bu ülkenin tarihine ve kültürüne bağlı olanlara bir hatırlatmadır” diyen Yalçın, bu adımın ülkenin milli çıkarlarının korunması adına yapıldığını belirtti.

"Devlet Aklı Bunu Gerektirir"

Semih Yalçın, açıklamasında, MHP’nin milli çıkarları ön planda tuttuğunu vurgularken, Devlet Bahçeli’nin hareketinin bir devlet aklının gereği olduğunu dile getirdi. “Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği, bölgenin ve dünyanın ateş çemberinde olduğu bir dönemde siyasi mücadelenin milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi elzemdir” diyen Yalçın, bu adımın bir zayıflık değil, devletin büyüklüğünü gösteren bir işaret olduğunu ifade etti.

"Dem, Dem'lenme Zamanı Değil"

Son olarak, Yalçın, MHP'nin birlik ve beraberlikten yana olduğunu vurgulayarak, “Dem, Dem’lenme ve iktidar hayalleri kurma zamanı değildir. Şu an ayrışma, kamplaşma ve kutuplaşma dönemi değil, birlikte olma dönemidir” diyerek açıklamasını noktaladı.

Kaynak : PHA