Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, toplantının başında dava arkadaşlarını ve toplantıyı takip eden vatandaşları selamlayarak konuşmasına başladı.

Bahçeli, 'Değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı yüreğimle selamlıyor, şükran duygularımı paylaşıyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ülkeyi etkileyen iç ve dış gelişmelere değinen Bahçeli, çoğalan risk ve tehditlerin kapsamlı olarak ele alındığını belirtti. 'Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Terörsüz Türkiye, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, grup üyelerine ve dava arkadaşlarına yönelik takdir ve temennilerini de dile getirdi. 'Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor; rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum. Anlayışımızda çalışmanın sınırı, başarının limiti yoktur' ifadelerini kullandı.

Zaferin, akıl ve iman sahibi, gerektiğinde sorumluluk alan kişilerle mümkün olacağını vurgulayan Bahçeli, 'Zafer, akıl eden, iman eden; 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin harcıdır. Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur. Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. İhanetin, hainlerin karşısındayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız' diye konuştu.

MHP'nin siyaseti ve parti yaklaşımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, 'MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin zamanlar üstü mesajıdır. Bize göre siyaset bir meziyet, mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile gösterilmesinin cümlesidir' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE