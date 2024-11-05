MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı, Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın DEM Parti gurubunda konuşması teklifini yineleyen Bahçeli, “Biz Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan terörist başı, terörün bittiğini, terörün lav edildiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifa etsin. Sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça ezberler bozuldukça statüko delindikçe, içlerinden geçenleri özgürce söyledikçe bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır. Anlaşmazlıkların çözümü milli, nitelikli, kapsayıcı bir düşünce biçimi oluşturmaktan, sorunlara başka türlü bakmaktan, yapıcı ve ikna edici tavır almaktan geçmektedir. Karmaşa çoğaldıkça kıvrılıp içinden geçebileceğimiz çatlaklar da artacaktır. İnancım odur ki çekilen kahırlardan nice lütuflar doğacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılına açılan kapıları sürgülemek isteyenlere engel olmalıyız. Yeni yüzyılda yeni Türkiye ortamında yeni ayar ve yeni siyaset çerçevesinde tarihin taşlarını milli gaye ile insanlarımızın tırmanmak istedikleri mertebelere çıkaracak yolları inşa etmek için döşemeliyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA