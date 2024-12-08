Şanlıurfa’ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Toplantısı'na katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de PKK'nın önemli bir hamisinin artık ülkeden çıktığını söyledi.

Esad rejiminin çekilirken önemli bazı bölgeleri PKK'ya bıraktığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

Efendim Suriye ne olacak? Suriye kendi sınırları içerisinde mutlu, güvenli, refah seviyesi yüksek bir devlet olması arzumuzdur. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimseden de toprak talebimiz yok. Orada bulunanlar da bizim kardeşlerimiz. En nihayetinde geldiler bize sığındılar. Türkiye'de son zamanlarda her ne kadar yabancı düşmanlığı olsa bile bu millet ensar anlayışıyla kardeşlerini bağrına bastı. Öyle mi? Milyonlarca insan gelecek burada ufak tefek tatsızlık var olacak mı? Olacak. Ama sonuç itibariyle eğer Halep Kalesi'ne Türk ordusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeli Türk bayrağını asıyorsa o bir ahde vefa." diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

Suriyeler, Evimden, barkından edildim. Aç kaldım, açıkta kaldım. Gittiğim yer Türkiye ve oraya sığındım. Onlar bana gereğini yaptı. Bu senin sempati alanındır. Onun için Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Kesinlikle orada bir teröristten kurulmasına da müsaade etmeyiz, bizim güvenliğimizle ilgili bir hadisedir. Şimdi efendim ya güven siyaseti de görüyorsunuz."

Kaynak : PHA