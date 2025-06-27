Önat, mesajında Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anarak şu ifadeleri kullandı:

‘Muharrem ayı; Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin uğruna can verdiği adalet, hakikat ve duruşun ayıdır. Alevi-Bektaşi geleneğinde bu ay, matemle, oruçla, niyazla ve yasla anılır. Bu toprakların ortak hafızasında Kerbela’nın hüznü, birlik ve kardeşlik duygularımızın mayası olmuştur.’

Kerbela’nın insanlık için evrensel bir mesaj taşıdığını vurgulayan Önat, farklı inanç ve kimliklerin bu ortak acıda birleşmesi gerektiğini belirtti:

‘Muharrem, geçmişin acılarını hatırlayarak bugünün kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme zamanıdır. İnancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun; milletimizin her ferdi bu acının ortak sahibidir. Her yönüyle bizi birleştiren, ortak değerlerimizi yücelten bu ayda, ayrışmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacımız var.’

Başkan Önat ayrıca Muharrem ayının ibadet, yardımlaşma ve dayanışma ruhuna da dikkat çekti:

‘Tutulan oruçlar, edilen dualar, paylaşılan lokmalar; hem bir ibadet hem de toplumsal bir gönül köprüsüdür. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza el uzatmak, komşuluk ve insanlık görevimizi yerine getirmek bu mübarek ayın ruhuna yakışır bir duruştur.’

Ali Önat, açıklamasının sonunda tüm İslam âleminin ve Adıyamanlı hemşehrilerinin Muharrem ayını tebrik ederek şunları kaydetti:

‘Başta Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere, milletimizin her ferdinin Muharrem ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu ayın ülkemize barış, birlik, adalet ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Kerbela’nın acısından ders, Ehlibeyt’in ahlakından ilham alarak; hep birlikte, omuz omuza, geleceğe umutla yürümeliyiz.’

Kaynak : PHA