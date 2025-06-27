AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ve Teşkilat Başkan Yardımcısı – Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile görüşmeler gerçekleştiren Kablan, “Milletimizin bize emanet ettiği bu büyük sorumluluğu omuzlarımızda değil, yüreğimizde taşıyoruz. Teşkilat ruhuyla, ortak akılla ve güçlü iradeyle hedefe yürüyoruz” dedi.

2028 vizyonu için yol haritası belirlendi

Kablan, çalıştay sürecini değerlendirerek, “2028 vizyonumuz doğrultusunda hem yerel hem genel politikalarımızı yeniden masaya yatırdık. Teşkilatlarımızın sahadaki birikimiyle milletimizin nabzını tutuyor, yol haritamızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Her bir istişare, sahaya dönük güçlü adımların temeli oluyor” ifadelerini kullandı.

'AK Parti farkını kararlılık ve koordinasyonla gösteriyoruz'

Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Adana Milletvekili Faruk Aytek ve bölge il başkanlarının katıldığı bölge toplantısında söz alan Kablan, teşkilatların disiplinli, planlı ve güçlü koordinasyonla çalıştığını vurguladı.

“Biz laf değil, iş üreten bir kadroyuz. Sahada kararlılıkla, gönüllerde samimiyetle ilerliyoruz. 2028 sadece bir tarih değil, Türkiye Yüzyılı’nın en kritik basamağıdır. Her teşkilat mensubumuzla aynı hedefe kilitlendik” dedi.

'Adıyaman için durmadan, yorulmadan yürüyoruz'

Başkan Kablan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün Ankara’da yapılan her istişare, yarın Adıyaman’da atılacak güçlü adımların temelidir. Sadece seçim kazanmaya değil, gönüller kazanmaya geliyoruz. Teşkilatımızın her ferdi bu yürüyüşün neferidir. Biz hazırız, kararlıyız ve güçlü bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz.”

Kaynak : PHA