Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına 3 dakika 26 saniyede ulaşarak 35 araç ve 82 personelle müdahaleye başladı. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangının arka kısımdaki tekstil ve mobilya fabrikalarına sıçramasını engelledi. Belediye bünyesindeki temizlik işleri ile park ve bahçeler müdürlükleri de çalışmalara destek verdi.

Yangın tamamen söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın alanında dumandan etkilenen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından su dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün burada, fabrikalarında yangından zarar gören tüm hemşehrilerime ve iş insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Adıyaman Belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte 35 araç ve 82 personelimizle kısa sürede olay yerine ulaştık. Yangının arka bölümdeki tekstil ve mobilya fabrikalarına sıçramasını engelleyerek büyük bir felaketi önledik. Ekiplerimiz şu anda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte destek veren tüm kurum ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. OSB’deki tüm sanayicilerimize ve Adıyaman’ımıza geçmiş olsun.”

Yangın bölgesine Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, meydana gelen maddi hasarın tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak : PHA