“34 Günlük Hastane Sürecinde Hiç Yalnız Kalmadık”

Açıklamada, Muhammet Eray’ın 34 gün süren tedavi sürecinde yalnız bırakılmadıkları, moral ve destek verenlerin manevi varlıklarıyla acıyı hafiflettiği belirtildi. Aile, özellikle sürecin en başından itibaren yanlarında olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a özel olarak teşekkür etti.

“Sayın Aydın, sadece bir devlet adamı olarak değil, gerçek bir insanlık örneği olarak bizimleydi. Gecesiyle gündüzüyle, aramasıyla, takibiyle, cenaze nakil organizasyonuna kadar her konuda bizimle oldu. Kendisine minnettarız.”

Vekil Şan, Kaymakam Soysal, Başkan Hallaç ve Nice Gönül Dostu Yanımızdaydı

Güzeller Ailesi, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan’ın vefatın hemen ardından hastaneye gelerek gece boyunca yanlarında olduğunu vurguladı. Ayrıca Adıyaman Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, TİGEM Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Duran, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, Emekli Polis Memuru Erol Şahin, İçişleri Bakanlığı Mühendisi Abdullah Güngör ve ismini anamadıkları pek çok gönül insanına da teşekkürlerini iletti.

“Acımız Büyük Ama Yalnız Değildik”

Telefonla arayan, sosyal medya üzerinden dualarını paylaşan, hastaneye gelip moral veren ve cenazeye katılan tüm dostlarına seslenen Güzeller Ailesi, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Acımız çok büyük ama yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi. Evladımızı toprağa verirken bizimle ağlayan, bizimle dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın.”

"Hakkınızı Helal Edin"

Açıklama, ailenin samimi bir duasıyla sona erdi:

“Hepinizi Allah’a emanet ediyor, hakkınızı helal etmenizi diliyoruz. Güzel evladımız Muhammet Eray’ın ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

“Aile adına yapılan teşekkür mesajının tam metni şu şekilde”

“Canımız, ciğerimiz Muhammet Erayımızın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi süreci ve sonrasında bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, her daim yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederiz.

Başta, hastaneye ilk girişimizden itibaren bizleri hastanede karşılayan, Muhammet Erayımızın 34 gün süren hastane sürecinde haftanın 2-3 günü bizleri hastanede ziyaret eden, gelemediği günlerde ise günde iki kez hem bizleri hem de hastane yönetimini arayarak sürekli bilgi alan, vefat haberini alır almaz gece geç saatlere kadar hastanede yanımızda olan, cenaze işlemlerini yakından takip eden, THY üzerinden cenaze nakil işlemini bizzat organize eden, acımıza ortak olan, devlet adamlığının vakarını, insanlığın ise en güzel örneğini sergileyen, her zaman halkının yanında olan, gönlünün büyüklüğüyle gönüllerimizi fetheden, memleketimizin ve hepimizin gururu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun, sağlığını, gücünü, ömrünü bereketli kılsın, Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah.

Ayrıca, Muhammet Erayımız hastanede yattığı süre boyunca bizleri yalnız bırakmayan, vefat haberini alır almaz hastaneye gelen, gece geç saatlere kadar acımıza ortak olan, her zaman desteğini hissettiren Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. İshak Şan’a da en kalbi duygularımızla teşekkür ederiz. Allah razı olsun, Allah yardımcısı olsun.

Her gün hastaneye gelip bizlere moral veren, acımızı paylaşan TİGEM Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Duran’a, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yasin Barutçu’ya, daha önce ilçemizde görev yapmış, gönüllerimizde yer edinmiş Emekli Polis Memuru Sayın Erol Şahin’e, İçişleri Bakanlığında görevli Müh.Sayın Abdullah Güngör’e, Türkiye’nin dört bir yanından arayarak, hastaneye gelerek, moral verip dualarıyla destek olan tüm akraba, dost ve gönül insanlarına yürekten teşekkür ediyoruz.

Sürekli arayarak bizlere güç ve moral veren, yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Sayın Muhammed Üsame Soysal’a, Belediye Başkanımız Sayın M. Can Hallaç’a, acımızı paylaşan, taziyemize gelen, gelemeyip de telefonla arayan, sosyal medya üzerinden dualarını, başsağlığı dileklerini ileten tüm akraba, dost, hemşehri ve gönül dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Allah herkesten razı olsun. Rabbim hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Hepinizi Allah’a emanet ediyor, hakkınızı helal etmenizi diliyoruz.

Güzel evladımız Muhammet Eray’ın ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Kaynak : PHA