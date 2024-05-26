Yolcu otobüsü, iki otomobil ve bir kamyonun karıştığı kaza, Yenice mevkiinde gerçekleşti.

Çok sayıda araç birbirine girdi

Kazanın meydana geldiği TAG Otoyolu'nun Yenice mevkiinde, bir yolcu otobüsü karşı şeride geçerek iki otomobil ve bir kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vali Açıklama Yaptı: 10 Ölü, 30 yaralı var

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Pehlivan, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum," dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Belediye Başkanından Başsağlığı Mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin TAG Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun," ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilerim," dedi.

Kaza incelemesi sürüyor

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, yetkililer olay yerinde detaylı incelemeler yapıyor. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süreliğine durdurulurken, ekipler yolun tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazaya karışan araçlar ve olayın detayları hakkında ayrıntılar geliyor.



Kaynak : PHA