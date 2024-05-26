Vali Varol ziyaret sırasında semt pazarında bulunan tezgâh sahibi esnaflarla ve vatandaşlarla alışveriş hareketliliği ve pazarın durumu hakkında sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili olarak ; “Alın terini emeğiyle birleştirerek kentimiz ekonomisinin canlılık kaynağını oluşturan bütün pazar esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz.” Ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA

ADIYAMAN (PHA)