Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Lider Galatasaray, ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Louka Prip attı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 102 puana ulaşarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın 53. dakikasında Galatasaray'ın 3-0 öne geçmesiyle birlikte Adıyaman'da taraftarlar coşkuyla Gölbaşı Caddesi, Atatürk Caddesi ve Harıkcı Caddesi üzerinde sokaklara çıkmaya başladı. Şampiyonluk sevinciyle caddeleri dolduran taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

Icardi Gol Kralı Oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Konyaspor karşısında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı ve 2023-2024 sezonunun gol kralı oldu. Icardi, bu başarısıyla Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

Galatasaray'ın Sezon Performansı

Galatasaray, bu sezon oynadığı 38 maçta 33 galibiyet alırken, 3 kez berabere kaldı ve sadece 2 maçta mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Kayserispor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında 2'şer puan bıraktı. Hatayspor ve Fenerbahçe'ye karşı ise mağlup oldu.

Taraftarların Coşkulu Kutlamaları

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ilan edilmesiyle Adıyaman'da başlayan kutlamalar, gece boyunca sürdü. Taraftarlar, takımlarının başarısını kutlamak için meydanlarda toplandı, araç konvoyları oluşturdu ve marşlar söyledi. Şampiyonluk coşkusu, şehrin dört bir yanında hissedildi.

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamasıyla birlikte sarı-kırmızılı camia büyük bir mutluluk yaşarken, taraftarlar bu tarihi anı doyasıya kutladı.



Kaynak : PHA

ADIYAMAN (PHA) - Mustafa REŞBER