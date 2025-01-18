Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman’a 8 bin adet fidan, süs bitkisi ve çiçek fidesi gönderildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu anlamlı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tutdere, “6 Şubat depremlerinden bu yana her fırsatta yanımızda olan Mersin Büyükşehir Belediyemiz, 8 bin adet fidan, süs bitkisi ve çiçek fidesiyle Adıyaman’ımıza yeniden nefes oldu. Bu anlamlı destek için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Adıyaman’ı birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız,” ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, gönderilen fidan ve bitkilerin kısa süre içerisinde park, bahçe ve yol kenarlarında kullanılacağını belirtti.



Kaynak : PHA