Depremzede öğrencilerle karne coşkusu

Başkan Tutdere, K11 Konteyner Kent’teki kütüphanede düzenlenen etkinlikte karne alan depremzede öğrencilerle bir araya gelerek karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerin tatile başlamasını pasta keserek kutlayan Başkan Tutdere, başarılı bir yarıyıl geçiren çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Çocukların mutluluğu ve heyecanı etkinliğe damga vurdu.

TOGEM’de özel öğrencilere karne töreni

Başkan Tutdere, daha sonra TOGEM’de eğitim gören özel öğrencilerin karne törenine katıldı. Karnelerini ve hediyelerini alan 70 özel öğrenci, yarıyıl tatiline büyük bir mutlulukla başladı. Törende özel öğrenciler yeteneklerini sergileyerek Başkan Tutdere ve katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Kimi enstrüman çaldı, kimi şarkılar söyledi, kimi de el becerilerini göstererek hazırladığı galoşları sundu.

"Özel çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettireceğiz"

Başkan Tutdere, törende yaptığı konuşmada özel öğrencilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirtti:

“6 Şubat depremleri nedeniyle büyük zorluklar yaşayan özel çocuklarımızın hayata tutunmalarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak amacıyla merkezimizde çeşitli eğitimler ve aktiviteler sunuyoruz. Burada çocuklarımız el becerilerini geliştiriyor, sağlıklı yaşam ve sosyal aktivitelerle özgüvenlerini arttırıyor. Onların toplumun önemli bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlamak en büyük önceliğimiz. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız ve yalnız olmadıklarını hissettireceğiz.”

TOGEM’de haftanın dört günü özel eğitmenler eşliğinde 70 özel öğrenciye; sanat, spor, müzik, el becerileri ve sosyal aktiviteler düzenleniyor. Ebru sanatı, kâğıt kıvırma, alçı ve rölyef çalışmaları, ahşap boyama, ritim ve enstrüman eğitimi, beden eğitimi, bilgisayar kullanımı ve kütüphanede hikâye okuma gibi pek çok alanda çocuklara eğitim veriliyor.



Kaynak : PHA