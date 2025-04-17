Gecelik faiz oranları da artırıldı

Kararla birlikte Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkarıldı. Bu güncellemeyle birlikte TCMB, likidite yönetimi çerçevesinde politika koridorunun sınırlarını da yeniden şekillendirmiş oldu.

“Enflasyon eğilimi yavaşladı ancak riskler sürüyor”

Kurul karar metninde, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama gözlendiği ancak risklerin sürdüğü ifade edildi. Özellikle nisan ayında temel mal enflasyonunun finansal piyasa gelişmeleri nedeniyle sınırlı bir artış gösterebileceği belirtildi. Hizmet enflasyonunda ise görece daha yatay bir seyir öngörülüyor.

İç talep güçlü seyrini sürdürüyor

TCMB, ilk çeyrekte iç talepteki yavaşlamanın sınırlı kaldığını ve talebin beklenenden güçlü seyrettiğini aktardı. Açıklamada bu durumun, dezenflasyon üzerindeki etkisinin zayıfladığına dikkat çekildi. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmaların devam ettiği vurgulandı.

“Dezenflasyon süreci için tüm araçlar kullanılacak”

Merkez Bankası, para politikasındaki sıkı duruşun iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecine katkı sunduğunu belirtti. Açıklamada, “Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştırılması için tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Küresel gelişmeler ve korumacılık vurgusu

Karar metninde, küresel ölçekte artan korumacı eğilimlerin ticaret dengeleri, emtia fiyatları ve sermaye hareketleri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin yakından izlendiği ifade edildi. Merkez Bankası, bu gelişmelerin dezenflasyon süreci üzerindeki dolaylı etkilerine karşı hazırlıklı olunduğunu bildirdi.

Likidite yönetimi ve iletişim stratejisi

PPK açıklamasında, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek üzere son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda gerekli adımların hızla atıldığı belirtildi. Likidite koşullarının yakından izleneceği ve yönetimin etkin araçlarla sürdürüleceği kaydedildi.

TCMB, karar süreçlerinde veri odaklı ve şeffaf bir yaklaşımın benimsendiğini bir kez daha vurgulayarak, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.

Kaynak : PHA