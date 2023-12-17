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Öğretmenlerin alan değişikliği talebini ve okullarda ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen ihtiyacını karşılanması için 2024 yılı alan değişikliği kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Demir “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan alan değişikliğine ilişkin hükümler incelendiğinde, alan değişikliği kapsamında tercihe açılacak alanlar ve kontenjanların 5 ve 6. hizmet alanlarıyla sınırlı tutulduğu görülüyor. Beklentilere cevap veren kapsamlı bir alan değişikliği istiyoruz” dedi.

“5 ve 6. Hizmet alanlarıyla sınırlı tutulan bir alan değişikliği uygulamasının öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığı gibi alan değişikliği kavramı ve sürecinin amacına hizmet etmeyeceği de açıktır. Yine bu sınırlama, alan değişikliği beklentisi içindeki çok sayıda öğretmenin alan değişikliğine erişim ve başvuru hakkını engellemek suretiyle mağduriyetlerinin devamına sebep olacaktır” şeklinde konuşan Demir, “Bakanlık personel hak ve özgürlükleri ile personel, kamu hizmeti uyumu ve dengesi politikası konusunda bugüne değin gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşımı, alan değişikliği konusunda da göstermelidir. Alan değişikliği sadece 5 ve 6. hizmet alanlarıyla sınırlı tutulmamalı, bütün alanları ve branşları kapsamalı hem öğretmenlerin haklı beklentilerini hem de personel ihtiyacını karşılayacak bir içerikle yeniden ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.